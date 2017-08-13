عبدالله آل ثاني: عدد الحجاج القطريين بلغ 902 حاجا

متابعات – فجر

كشف الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج القطريين بلغ حتى الآن الذين قدموا من أنحاء العالم 902 حاجا.

وأضاف: “بارك الله بجهود الجميع وتقبل من الحجيج حجهم ومن الجميع صالح أعمالهم”.