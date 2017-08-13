هيلي: قوات اليونيفيل في لبنان ليست فعالة ضد ميليشيات حزب الله

وكالات – فجر

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن القوات الدولية في لبنان لا تؤدي عملا فعالا ضد جماعات متشددة مثل ميليشيات حزب الله الإرهابية… إذ أن إيران تواصل تهريب الأسلحة إلى ميليشيات حزب الله منذ 2006.

وأضافت في مؤتمر صحفي أن قائد القوات الدولية في لبنان يظهر “عجزا مزعجا عن الفهم” بشأن أنشطة سلاح الجماعة.

وتحدثت هيلي عن الملف النووي الإيراني وعبرت عن قلقها من عدم السماح للمفتشين بدخول قواعد عسكرية إيرانية وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استخدام كل سلطاتها لضمان التزام طهران بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقالت هيلي في مؤتمر صحفي بعد عودتها من فيينا حيث مقر وكالة الطاقة الذرية “لدي ثقة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنهم يتعاملون مع بلد له تاريخ واضح في الكذب ومتابعة برامج نووية سرية”.

وأضافت هيلي “نحث الوكالة على استخدام كل سلطاتها وفحص كل زاوية ممكنة” للتحقق من التزام (إيران) بالاتفاق النووي.