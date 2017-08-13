أمانة المدينة تنفي فصلها موظفا بسبب إبلاغه عن فساد إداري

متابعات – فجر

نفت أمانة المدينة المنورة اليوم الجمعة ما ورد في أحد الصحف المحلية عن طيها قيد أحد موظفيها بسبب إبلاغه عن فساد إداري.

وأكدت الأمانة في بيان لها أنها لم تتلقى أي طلبات تحقيق من قبل الجهات الرقابية مع أي من قياديي الأمانة حتى تاريخه، مشيرة إلى أنه سبق لها فصل 4 موظفين (من ضمنهم الموظف المذكور) نتيجة غيابهم لأكثر من 30 يوما دون عذر، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق والتي تضمن لهم العدالة، وتمت معاملتهم بموجب المادة العاشرة فقره 2 من لائحة إنهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار الخدمة المدنية رقم 1/ 813 تاريخ 20 / 8 / 1423هـ .

وشددت الأمانة في بيان لها بأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بما يضمن الانضباط وتحقيق المسؤولية والواجبات الوظيفية.