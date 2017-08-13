برشلونة يعلن رسمياً ضم ديمبلي مهاجم بوروسيا دورتموند

وكالات – فجر

أعلن فريق برشلونة الإسباني ضم عثمان ديمبلي نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة تقدر بنحو 105 مليون يورو.

ووقع الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي مهاجم بوروسيا دورتموند اليوم الجمعة عقدا مدته خمس سنوات مع برشلونة وصيف بطل الدوري الأسباني لكرة القدم مقابل 105 ملايين دولار فضلا عن المكافآت، حسب ما أعلن العملاق الكاتالوني .

وقال النادي الكاتالوني في بيان “توصل برشلونة وبوروسيا دورتموند إلى اتفاق حول انتقال عثمان ديمبيلي”، مشيرا إلى أن قيمة البند الجزائي لفك ارتباطه مع اللاعب هي 400 مليون يورو.