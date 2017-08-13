نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهيد العيسى

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد علي محمد العيسى الذي استشهد أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بوالد الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى القنفذة يوم أمس، حيث كان في استقباله عدد كبير من أهالي المحافظة، يتقدمهم المحافظ المكلف عبدالرحمن آل شيبان، وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، وأديت صلاة الميت على الشهيد.