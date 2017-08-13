افتتاح غرف عمليات جراحة اليوم الواحد بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة

متابعات_فجر

اعلنت”صحة مكة المكرمة” افتتاح غرف عمليات جراحة اليوم الواحد بقسم العمليات بمستشفى الملك فيصل بمكة، مجهزة بجميع الأجهزة والمعدات الطبية والعلاجية .

وتهدف عمليات اليوم الواحد إلى تقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى، لنجاحها الكبير في التخفيف من معاناة المريض الصحية كون إجراءاتها لا تستغرق سوى ساعات قليلة، كما تسهم في تقليل عدد أيام جلوس المريض في المستشفى وسرعة عودته لممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي، كذلك تخفيف الضغط على أقسام الجراحة والعمليات والتقليل من تنويم المرضى لأيام طويلة وتوفير أسرة لمرضى آخرين خصوصاً مع موسم الحج .

يذكر أن جراحة اليوم الواحد شهدت بالأمس عملية لمريضة سعودية تبلغ من العمر 17 عاماً تكللت بالنجاح .