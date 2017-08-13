“جامعة الطائف ” توفر 15 وظيفة صحية شاغرة

متابعات_فجر

أعلنت جامعة الطائف عن توفر 15 وظيفة صحية شاغرة للمتخصصين من الرجال والنساء ، وأعلنت رغبتها في شغلها عن طريق المسابقة بالمواطنين السعوديين المؤهلين حسب الشروط المطلوبة لكل وظيفة

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات للوظائف الشاغرة سيكون على موقع الجامعة الالكتروني من يوم الأحد 19 ذو الحجة الجاري ، ويستمر حتى 23 من نفس الشهر ، وتتم مطابقة المستندات من يوم الأحد 26 ذو الحجة إلى يوم الخميس غرة محرم المقبل بإذن الله ، وذلك للرجال في مبنى الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس والموظفين بمقر الجامعة بالحوية ، وللنساء في مقر الطالبات بالحوية .

وأشارت أن المستندات المطلوب احضارها تشمل أساس استمارة التوظيف التي تم تعبئتها وطباعتها من الموقع بعد التوقيع عليها في الحقل المخصص من صاحب الطلب ، صورة واضحة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة ، صورة من المؤهلات العلمية مع الأصول للمطابقة ، صورة من شهادات الخبرة العملية (للمتقدمين على وظائف يتطلب لها خبرة) مع الأصل للمطابقة ، ويشترط للخبرات غير الحكومية إحضار بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية ، وخطاب من جهة العمل موضحا به مسمى الوظيفة ومحددا به بداية الخبرة ونهايتها .

وأكدت الجامعة أنه لن يتم قبول أو استلام أي طلب لم يتم تسجيله بالموقع الالكتروني ، كما لا يقبل استلام أي طلب تختلف المعلومات المسجلة بالموقع عن واقع المستندات التي احضرها ، ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية ذلك ، ولا يقبل استلام أي طلب يرد متأخرا بعد نهاية فترة تسليم المستندات حتى لو سبق تسجيله بالموقع .