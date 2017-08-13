بلدية العزيزية والدوريات تضبط مطبخاً عشوائياً بمكة

متابعات_فجر

ضبط مراقبو بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة بمشاركة فرقة من الدوريات الأمنية والدفاع المدني مطبخاً عشوائياً يحتوي على العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية وافتقاره لأدنى الاشتراطات الصحية .

وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي أنّ مراقبي البلدية ضبطوا عدد من العمالة المخالفة في المطعم وصادروا كمية من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية والمعلبات منتهية الصلاحية، و كامل الكميات الموجودة المقدرة بـ 300 كيلو جرام من اللحم و 300 كيلو جرام من الدجاج و 350 كيلو جراماً من الأسماك، ومعدات المطعم الغير صالحة للاستخدام .

وأكد الحربي أن البلدية حريصة على متابعة المطاعم وأماكن بيع المأكولات والقضاء على مثل هذه المخالفات والتأكد من نظامية مواقع بيع وتداول المواد الغذائية، مشيراً إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام التي تزدحم فيها مكة المكرمة بضيوف الرحمن، وذلك حرصا على صحتهم وسلامتهم وتأمين الأجواء الصحية الآمنة لهم.

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