ولي العهد يتبرع بـ 16 مليون ريال للجمعيات الخيرية في الشرقية

واس – فجر

تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من حسابه الخاص بمبلغ ( 16 ) مليون ريال للجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، ، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة”.

ونفذ الدعم الخيري في المنطقة الشرقية من خلال مناقشة 10 جمعيات خيرية في المنطقة لتحديد البرامج المقدمة لشرائح متنوعة للمجتمع وتحديد مبلغ الدعم لكل جمعية بما يتناسب مع أعداد المستفيدين، إذ بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة الشرقية ( 41،655) مستفيدا ومستفيدة، شملت 7 فئات من رعاية الأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان ومتلازمة داون والشباب والشابات المقبلين على الزواج والأسر المتعففة والمحتاجة .

وبدأ الدعم الخيري من سمو ولي العهد ضمن مشروع دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، وفئات الجمعيات كافة، وشرائح متنوعة من المستفيدين ، منذ أسبوعين أولا بمنطقة الرياض بمبلغ 23 مليون ريال، وأوفى بمتطلبات (11,680) مستفيدا ومستفيدة من خلال ( 14 ) جمعية خيرية ، فيما كانت محطته الثانية الأسبوع الماضي بمنطقة مكة المكرمة بتبرع بلغ ( 15 ) مليون ريال إذ شمل (14،914) مستفيداً ومستفيدة من خلال 10 جمعيات خيرية .