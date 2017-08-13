“مدن” توطِّن صناعة التوربينات الهوائية بالمملكة

متابعات – فجر

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” والبرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، اليوم بجدة، مذكرة تفاهم مع شركة “قولدويند للعلوم والتكنولوجيا المحدودة” الصينية، المتخصصة في مجال تصنيع وتطوير التوربينات الهوائية، في سعي من الشركة لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية.

ووقَّع مذكرة التَّفاهم الثلاثية كل من بندر الطُّعيمي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بـ “مدن” نيابةً عن مديرها العام، و م. طارق بخش نائب رئيس قطاع البلاستيك والكيماويات بالبرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، فيما وقع عن شركة “قولدويند الصينية” وو كاي نائب رئيسها التنفيذي، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري السعودي الصيني، الذي يعقد في فندق الريتزكارلتون بمدينة جدة، بتنظيم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبمشاركة من وزارة التجارة والاستثمار.

ونصَّت المذكرة على أن تقوم “مدن” بتخصيص أراضٍ صناعية للشركة الصينية في المدن الصناعية التابعة لها، على أن يتولى البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، مساعدة الشركة الصينية في تحديد فرص الاستثمار ودعم بحثها عن شركاء محليين.

وثمَّن الطُّعيمي دور مثل الشراكات في تنفيذ رؤية السعودية 2030، وقدرتها على تحفيز النمو الصناعي بالمملكة، وتهيئة البيئة المناسبة من خلال جلب الخبرات الدولية، ونقل المعرفة وتوطينها.