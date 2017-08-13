بلدية جيزان تنفذ جولات رقابية وتغلق 48 محلاً مخالفًا

متابعات_فجر

أغلقت فرق صحة البيئة في بلدية مدينة جيزان 48 محلاً مخالفاً لاشتراطات الصحة العامة، بعد تنفيذها 286جولة رقابية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح رئيس بلدية مدينة جيزان المهندس محمد الهلالي، أن الجولات التي نفذتها إدارة صحة البيئة في بلدية المدينة جاءت بهدف التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على تلك المنشآت وتوفير أمن وسلامة الغذاء، وتعزيز الإجراءات الرقابية الغذائية وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة، لرفع المستوى الصحي والحصول على أغذية خالية من التلوث.

وبين أن الجولة الرقابية شملت 1233 محلاً، تم مخالفة 504 منها وبلغت الكمية المصادرة خلال الأسبوعين 1117 كيلوجراما من المواد المخالفة وغير الصالحة، مشيرًا إلى أنه تم مخالفة العديد من المحلات لعدم وجود رخص مهنية وشهادات صحية للعاملين ولتدني مستوى نظافتها ونظافة العاملين فيها، وتم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات على المخالفين.