البورصة المصرية تخسر 5ر8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

متابعات_فجر

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5ر8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 689 مليار جنيه.

وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 47ر1 % ليبلغ مستوى 12926 نقطة، وتراجع مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 85ر0 % ليبلغ مستوى691 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي اكس 100/ تراجعًا بنحو 16ر1 % ليبلغ مستوى1555 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن كمية التداول بلغت نحو 819 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية.

وأفاد أن تعاملات المصريين استحوذت على 49ر74 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 41ر18 % والعرب على 10ر7 % بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 31ر187 مليون، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 30ر31 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 54ر44 % من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 46ر55 فى المائة، مشيرًا أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 27ر121 مليون جنيه وذلك استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 322 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو3015 ألف سند تقريبا.