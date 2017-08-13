إغلاق 3صيدليات مخالفة خلال جولة تفتيشية بوادي الدواســر

متابعات-فجر

تمكنت إدارة القطاع الصحي الخاص في مستشفى محافظة وادي الدواسر من غلق ثلاث صيدليات أهلية بعد أن تم رصد مخالفتها للأنظمة وبعد انتهاء المهلة التصحيحية الممنوحة للمنشآت الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه ،قال مدير مستشفى محافظة وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي الخاص بالإنابة صالح الغانم،يعود سبب إغلاق الصيدليات إلى عدم الحصول على تراخيص صحية للمنشأة، وعدم وجود تراخيص مزاولة مهنة ، وعدم وجود تصنيف من هيئة التخصصات ، وقيام الصيادلة ببيع أدوية منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى بيع أدوية بالحبة ، وجاء الإغلاق بناءً على جولات ميدانية لعدة صيدليات شرق وغرب المحافظة.

واوضح الغانم انه أخذ تعهدات على أصحابها لمراجعة إدارة القطاع الصحي الخاص لإكمال اللازم، مؤكداً أن عقوبة الإغلاق ستكون مصير كل منشأة صحية خاصة لا تلتزم بالأنظمة واللوائح، لافتاً إلى أن الجولات مستمرة وتتم بصفة دورية وسرية قبل التحقق من مخالفة كل منشأة صحية ومدى نوع المخالفة ، ومن ثم يتم الوقوف على المخالف لتطبيق النظام بحقه ، حفاظًا على الصحة العامة ووصولاً إلى تكامل القطاع الخاص وقيامه بدوره.