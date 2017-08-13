جولة تفتيشية على سوق السمك والمسلخ ومحطات طريق تبوك بضباء

متابعات_فجر

قامت بلدية محافظة ضباء ممثلة في قسم صحة البيئة أمس، بجولة تفتيشية على سوق السمك ومسلخ البلدية، من أجل الوقوف على مدى توافر الاشتراطات البيئية والصحية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما شملت الجولة محطات طريق تبوك.