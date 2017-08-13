انخفاض صافي الهجرة إلى بريطانيا لأدنى مستوى خلال ثلاث سنوات

متابعات_فجر

انخفض صافي الهجرة إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات بعد ارتفاع عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين غادروا المملكة المتحدة منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.

وتراجع صافي الهجرة – الفرق بين الذين يدخلون المملكة المتحدة والذين يغادرونها – بمقدار 81 ألف شخص ليصل إلى 246 ألف شخص في العام حتى شهر مارس 2017.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات البريطاني ارتفاعًا حادًا، يبلغ 17 ألف شخص، في أعداد المغادرين من مواطني ما يسمى بمجموعة البلدان الثمانية الجدد في الاتحاد الأوروبي – جمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، مبينة أن الهجرة من جميع بلدان العالم للمملكة المتحدة تراجعت، في حين ارتفعت الهجرة من بريطانيا للخارج.

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