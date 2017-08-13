تعليم صبيا يعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

متابعات_فجر

اعتمد مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أمس حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1438/ 1439هـ حيث بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات للحركة 3013 معلماً ومعلمة، تم نقل 701 معلم بنسبة 40% وتم نقل 218 معلمه بنسبة 17.55% .

وبيّنت الإدارة أنه يمكن الاطلاع على نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال موقع التواصل التفاعلي لإدارة شؤون المعلمين , فيما قدّم مدير التعليم تهنئته للمعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل، ومتمنياً للذين لم تشملهم الحركة هذا العام أن تتاح لهم الفرصة العام القادم .