اليابان تحذر من حدوث فيضانات وإنهيارات أرضية بسبب الأمطار في بعض مدنها

متابعات_فجر

حذرت السلطات اليابانية من إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وزيادة منسوب مياه الأنهار بسبب الأمطار في بعض المناطق في البلاد، إضافة إلى طلب إخلاء بعض المنازل.

وطالبت الحكومة اليابانية اليوم نحو 830 شخصًا بإخلاء منازلهم في جنوب البلاد بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في زيادة منسوب مياه نهر محلي، في حين أصدرت مدينة داسن أمرًا بالإخلاء الإلزامي بسبب فيضان مياه نهر أومونو (450 كيلومتر شمال طوكيو).

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وزيادة منسوب مياه الأنهارفي عدة مناطق شمال البلاد والمناطق الساحلية المطلة على بحر اليابان التي شهدت هطولًا للأمطار من أمس وحتى اليوم.