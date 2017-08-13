الأرصاد:سماء غائمة على شرق ووسط المملكة

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان ومرتفعات ( نجران ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة). كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (المدينة المنورة ، تبوك ) تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار في حين تبقي السماء غائمة الى غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزئين الأوسط و الجنوبي، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .