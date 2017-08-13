احذروا.. تناول أقراص الفيتامين بكثرة يزيد من نسبة الإصابة بالسرطان

متابعات – فجر :

حذر موقع “بيزنس إنسايدر” من مخاطر الإفراط في تناول أقراص الفيتامين، قائلين إنها قد تسبب مشكلات صحية كبيرة على المدى البعيد.وأشار الموقع في تقرير إلى دراسة حديثة نشرت في مجلة “جورنال أوف كلينيكال أونكولوجي” وتفيد بأن تناول المدخنين الذكور لفيتاميني B6 وB12 بجرعات كبيرة ولفترات طويلة يزيد فرص تعرضهم لمرض سرطان الرئة. وبحسب مايو كلنيك، وهي منظمة غير ربحية معنية بالأبحاث الطبية، فإن الكمية اليومية المطلوبة من فيتامين B6 هي 1.3 مليغرام أو أقل للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و50 عاما. وحذرت مايو كلنيك من أن تناول كميات كبيرة من هذا الفيتامين يمكن أن يزيد معدل ضربات القلب، ويؤدي إلى ضعف العضلات وتفاقم مشكلات الربو للأشخاص الذين يعانون منه، وانخفاض ضغط الدم، ويمكن أن يتداخل مفعوله مع الأدوية التي تعالج التوتر والزهايمر وأدوية المسكنات مثل Advil وMotrin. وأشار تقرير بيزنس إنسايدر إلى عرض أجرته مجلة آنالز إنترنال ميديسين وخلص إلى أن الفيتامينات لا تطيل عمر الإنسان ولا تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب أو السرطان. وتطرق التقرير إلى أن دراسة أجراها المعهد الوطني للسرطان بأمريكا على المدخنين الذكور كشفت أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون فيتامين A بانتظام معرضون للإصابة بسرطان الرئة أكثر من غيرهم. وينصح الخبراء بالحصول على التغذية السليمة بواسطة الطعام وعدم الاعتماد على الفيتامينات فقط.