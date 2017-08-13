إطلاق سراح الرهائن المحتجزين عقب إطلاق نار في مطاعم بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

متابعات – فجر:

قالت الشرطة الأمريكية، أمس الخميس، إنها أطلقت الرصاص على “موظف ناقم” احتجز عدداً من الرهائن في مطعم بمدينة تشارلستون السياحية الشهيرة بولاية ساوث كارولينا.

وقتل شخص واحد في الحادث الذي وقع بمطعم فيرجينيا أون كينغ حيث اُحتجز به عدد من الرهائن.، وقال عمدة المدينة جون تيكلينبورغ، إن الشرطة قامت لاحقا بإطلاق النار على محتجز الرهائن، وهو يرقد حالياً في مستشفى محلي وحالته حرجة.وفي وقت سابق، قال العمدة إن الشرطة تتفاوض مع “موظف ناقم” يعمل بالمطعم.وقال تيكلينبورغ، في مؤتمر صحفي إن الحادث كان “حالة مأساوية لشخص ناقم على حياته مع سجل لمعاناته من مشاكل في قواه العقلية”.وكان رجل لوح ببندقية في مطعم “فيرجينيا أون كينغ” وأمر الزبائن بالخروج من صالة الطعام، حسبما قال شهود عيان لصحيفة “بوست آند كورير” الأمريكية.