جوائز دوري أبطال أوربا لموسم 2016/2017

|مركز الاعب
|الجائزة
|أفضل لاعب في البطولة
|كريستيانو رونالدو
|أفضل مدافع في البطولة
|سيرخيو راموس
|أفضل لاعب وسط في البطولة
|لوكا مودريتش
|أفضل مهاجم في البطولة:
|كريستيانو رونالدو
|افضل حارس
|بوفون
|افضل لاعب خط وسط
|مودريتش
|مركز الاعب
|الجائزة
|أفضل لاعب في البطولة
|كريستيانو رونالدو
|أفضل مدافع في البطولة
|سيرخيو راموس
|أفضل لاعب وسط في البطولة
|لوكا مودريتش
|أفضل مهاجم في البطولة:
|كريستيانو رونالدو
|افضل حارس
|بوفون
|افضل لاعب خط وسط
|مودريتش
جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها