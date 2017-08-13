مستشفى رويضة العرض العام ينفذ خطة طوارئ وهمية استعدادا لموسم الحج

متابعات_فجر

نفذ مستشفى الرويضة العام خطة طوارئ وهمية الانذار الاصفر (Code Yellow ) لمعرفة مدى الاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة جراء الحوادث . وتم إعلان حالة الطوارئ في المستشفى عند الساعة الحاديه عشر مساء . وعند وصول الحالات إلى المستشفى قام فريق الفرز الطبي بفرز الحالات بناء على خطورة الحالات من خطيرة ومتوسطة وخفيفة وتوزيعها على الأقسام الطبية بالطوارئ وثم التعامل مع جميع الحالات من قبل الطاقم الطبي والفني والاداري بناءاً على الخطة الموضوعة في مثل هذه الحالات .

وعند الساعة الحاديه عشر والنصف أنهيت حالة الطوارئ الإنذار الاصفر (Code Yellow ).

كان هذا باشراف ومتابعة من مدير مستشفى الرويضة الاخصائي / ماجد يحيى الحارثي بالتواجد والذي بدوره شكر الطاقم الطبي و الطاقم الفني وكل من شارك لانجاح تلك الخطه و ايضاً على سرعه الاستجابة في وقت وجيز استعداداً لمثل هذه الحالات لا سمح الله

كما شكر الحارثي مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور / ناصر الدوسري ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور / سطام الشيحة على متابعتة لمثل هذه الحالات وتزويد المستشفى بالكوادر الطبية مختلفة التخصصات حمى الله البلاد والعباد من كل مكروه .