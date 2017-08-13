الرئيس المصري يُطالب بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب داخليًا وخارجيًا

متابعات_فجر

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، الاجتماع الأول للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف .

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في تصريح إلى تأكيد الرئيس السيسي على أهمية دور المجلس خلال هذه المرحلة المهمة التي يمرُ بها الوطن، في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف الذي أصبح ظاهرة تهدد العالم بأسره .

وأوضح أن الرئيس المصري طالب بضرورة التحرك بخطي ثابتة على المستويين الوطني والدولي من أجل العمل على مكافحة الإرهاب والتطرف بفعّالية، مؤكدًا أهمية التوصل إلى رؤية شاملة بشأن أفضل السبل لتفعيل عمل المجلس وتمكينه من الاضطلاع بمهامه خلال المرحلة المقبلة من خلال حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية اللازمة للحد من مسببات الإرهاب وجذوره ومعالجة آثاره .

ونوه المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس السيسي طالب المجلس بصياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا، بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة بالنسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية