14 مفقودًا بسبب انهيار أرضي في سويسرا

متابعات_فجر

تبحث أطقم الإنقاذ في سويسرا عما يصل إلى 14 شخصًا مفقودين بينهم ألمان ونمساويون وسويسريون منذ أكثر من يوم بعد انهيار أرضي في واد ناء قرب الحدود مع إيطاليا .

وأجلت السُلطات حوالي مئة شخص من بلدة بوندو واستخدمت الطائرات في إنقاذ متنزهين من أكواخ قريبة بمقاطعة جريسونس الشرقية بعد أن ضربت الصخور والطين المنطقة صباح أمس .

وقالت الشرطة السويسرية اليوم إن إنها لم تتمكن من الوصول إلى ثمانية أشخاص بينهم ستة أبلغ أقاربهم عن فقدهم بالرغم من عمليات البحث المكثفة التي تقوم بها فرق الإنقاذ من ضمنها طائرة هليكوبتر عسكرية مزودة بتكنولوجيا الاستشعار الحراري .