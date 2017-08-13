الجوازات: العمل مستمر في العيد

متابعات – فجر

أكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها في موقع التواصل ( تويتر ) أن مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

والمديرية تؤكد أنها تستقبل الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي ,أما بالنسبة لإدارات الجوازات في الوافدين والمنافذ البرية والبحرية والجوية فهي تعمل على مدار الساعة.

وحثت المديرية جميع المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ( أبشر، مقيم ) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.