«العدل» :تجهيز 18 دائرة قضائية و6 كتابات عدل «متنقلة» لضيوف الرحمن

واس-فجر

اتساقاً مع تضافر جهود المملكة بمختلف أجهزتها وقطاعاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، أعلنت وزارة العدل عن تجهيز 18 دائرة قضائية متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر عرفة، إلى جانب 18 كاتب عدل .

وأوضح رئيس لجنة الحج وكيل الوزارة الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة أن الوزارة وامتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في خدمة ضيوف الرحمن تدرك الدور والمسؤولية التي تضطلع بها ومنسوبوها تلبيةً لمختلف الخدمات القضائية والعدلية المتكاملة لضيوف الرحمن، مؤكداً أن الوزارة عززت جميع دوائرها القضائية المنتشرة في المشاعر المقدّسة بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة والفاعلة لتسهيل سير عملها ولإنجاز القضايا المنظورة العاجلة كافة والمتعلقة بحجاج بيت الله.

وأشار إلى أنه من خلال توجيهات معالي وزير العدل حرصت الوزارة على تجهيز ودعم “كتابات العدل المتنقِّلة” حيث أنشأت “وحدات متنقلة” عبر سيارات مجهّزة بالتقنية الحديثة بكوادره البشرية والفنيّة لتوثيق الوكالات، حيث يتم سير تنقلاتها وفقاً لتحركات الحجيج بأماكن مخصصة تلبيةً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم التوثيقية وتسهيلاً لهم بتوفير هذه الخدمة في أماكن تواجدهم، مستهدفة بالدرجة الأولى خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأهاب بمنسوبي المرافق العدلية المكلّفة ببذل الجهود في خدمة الحجاج، وتفعيل دور العدالة التي تتكامل مع هذه الشعيرة العظيمة، مؤكدا أن توزيع أماكن الدوائر القضائية روعي فيه التغطية الشاملة لجميع أماكن المشاعر المقدّسة.

يذكر أنّ وزارة العدل كلّفت خمس دوائر قضائية في مركز الحرم المكي الشريف، وكلفت الدائرة السادسة في مركز المعيصم بمنى، والسابعة في مركز جمرة العقبة في منى، والثامنة في مركز وسط منى، والتاسعة في مركز الخيف بمنى، والعاشرة في مركز غرب منى، والحادية عشرة في مركز جنوب منى، والثانية عشرة في مركز شرق منى، والثالثة عشرة في مركز الوادي بمنى، والدوائر الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة في مركز مجر الكبش بمنى، بمشاركة 6 كتاب عدل ضمن وحدات كتابات العدل المتنقلة و12 كاتب عدل ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي من خلال توفير متطلبات الحجاج فيما يخص الوكالات.