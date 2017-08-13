“مستشفى الملك فيصل التخصصي” يجري 6 عمليات زراعة قلب لمرضى خلال 72 ساعة

متابعات – فجر

أشاد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بما تحقق من إنجاز تمثل في إجراء 6 عمليات زراعة قلب لـ ستة مرضى سعوديين راوحت أعمارهم مابين 4 أعوام و 54 عاماً في “المستشفى التخصصي” والتي تمت مؤخراً خلال 72 ساعة في إنجاز من النادر حدوثه عالمياً بهذا الكم في مركز واحد.

وهنَّأ الدكتور الربيعة خلال استقبال بمكتبه بمقر الوزارة صباح اليوم الخميس، سعادة المشرف العام التنفيذي المكلَّف للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض والمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور راشد الحميد ومدير مركز القلب الدكتورجهاد البريكي والفريق الطبي بالإضافة إلى الدكتور فيصل شاهين رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وشدد الدكتور الربيعة خلال اللقاء على أهمية توعية المجتمع وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء من المتوفين.

من جانبه، أكد المشرف العام التنفيذي المكلَّف للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أن إجراء العمليات الدقيقة التي يضطلع بها المستشفى وما تحقق من نجاحات في زراعات القلب بلغ إجماليها منذ العام 1989م وحتى الآن مائتان واثنان وثمانون ( 282 ) عملية زراعة قلب، إضافة إلى دخوله ضمن قائمة أكبر 10% من مراكز القلب العالمية في عدد عمليات زراعة القلب السنوية بحسب إحصاءات الجمعية الدولية لزراعة القلب والرئة (ISHLT) ، يرجع إلى قوة البنية التحتية التي يمتلكها “التخصصي” وتوافر الكفاءات الطبية والتمريضية والفرق الفنية المساندة المؤهلة تأهيلاً عالياً واستمراراً للدعم اللا محدود الذي تولية الدولة لقطاع الرعاية الصحية في المملكة والتي على رأس أولوياتها صحة المواطن.

وثمن الدكتور الفياض للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدور المحوري في تسهيل الوصول للأعضاء المتبرع بها ولذوي المتبرعين سرعة استجابتهم وبذلهم داعياً الله أن يتغمد المتبرعين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

إلى ذلك أوضح الدكتور جهاد البريكي مدير مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن الأعضاء المتبرع بها جرى جلبها من الدمام، وحائل، والقصيم، والرياض، وتمت في أوقات متقاربة جداً وصادفت عطلة نهاية الأسبوع ما استدعى التحرك السريع ومضاعفة الجهد بالتنسيق مع مركز زراعة الأعضاء، مبيناً أن الفرق الجراحية المتخصصة باشرت زراعات القلب لستة مرضى راوحت أعمارهم ما بين 4 سنوات و 54 سنة وجميعهم من الذكور يعانون من فشل في القلب كان من بينهم أربعة مرضى أجريت لهم زراعة أجهزة قلب صناعي حيث تعمل على بقاء المريض في صحة جيدة حتى تتم زراعة القلب له، مبيناً أنه تم إجراء 10 عمليات زرع أجهزة قلب صناعي لمرضى على لائحة الإنتظار منذ بدء السنة الميلادية 2017م وحتى نهاية شهرأغسطس من العام الجاري وبنتائج تماثل نتائج المراكز العالمية المتخصصة في زراعات القلب.