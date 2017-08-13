بيع تذاكر قطار المشاعر إلكترونياً.. اليوم

واس – فجر

تطلق هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اليوم خدمة بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1438 هـ، إلكترونياً عبر موقعها www.mrda.gov.sa .

وحددت الهيئة الفئات المستهدفة نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة وهم حجاج الداخل و حجاج دول الخليج وحجاج مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا و حجاج مؤسسة جنوب اسيا.

وقسمت التذاكر الى خمسة فئات لكل فئة لون مختلف عن الآخر حيث جاء اللون البنفسجي لحامله استخدام محطات منى 1 ومزدلفة 1 وعرفات 1 ، أما اللون البرتقالي فيتيح لحامله استخدام محطات منى 2 ومزدلفة 2 وعرفات2 ، واللون الأزرق فحامله يستخدم محطات منى 3 ومزدلفة 3 وعرفات 3 واللون البني فيتيح لحامله استخدام جميع المحطات أيام التشريق فقط، فيما يقتصر استخدام اللون الأخضر على المشغلين لكافة المحطات.

وستحدد لجميع الفئات المستهدفة، خطة تفويج حسب الخطة التشغيلية التي وضعتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة التي سخرت موقعها الإلكتروني لمعرفة أوقات التفويج وصعود القطار لجموع الحجيج.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، أن جميع الترتيبات والتجهيزات قد اكتملت في قطار المشاعر استعدادا لنقل الحجاج المستهدفين والمقدر عددهم بأكثر من 350 الف حاج عبر أكثر من 1000 رحلة طوال أيام الحج.

وأبان كعكي، أنه تم عمل العديد من التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية القطار ومعالجة أي قصور فني قبل بدء موسم الحج وذلك بوقت كاف، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد من التجارب الفرضية التي ستسهم في رفع كفاءة فرق السلامة للتدخل حال وقوع خطر على الحجاج لا سمح الله وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة كالدفاع المدني والصحة والجهات الأمنية.