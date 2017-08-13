«التعليم» تعلن تدشين حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

فجر– واس:

أعلنت وزارة التعليم عن تدشين حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات، وقائدي وقائدات المدارس، والمرشدين والمرشدات، للعام الدراسي 1438/ 1439هـ.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عنها عبر حساب المعلم في نظام نور.

رابط الاستعلام