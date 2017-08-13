خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين

واس – فجر

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بمعالي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، فيما عبر معاليه عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه الملك المفدى، ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين، تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، فيما حمل الملك المفدى معاليه نقل تحياته لفخامته.

ونوه خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – خلال الاستقبال بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين، والدور المهم للجنة المشتركة رفيعة المستوى السعودية الصينية التي يرأس الجانب السعودي فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب الصيني معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي، في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والصين.

عقب ذلك جرى استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالاضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية .

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الوزير المرافق، وسفير المملكة لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي.

كما حضرها من الجانب الصيني، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح نينغ جي تشه، ونائب وزير الأمن العام منغ هونغ وي، والممثل الصيني في مفاوضات التجارة الدولية بوزارة التجارة ونائب وزير التجارة فوتسي يينغ، وسفير الصين لدى المملكة لي هوا شين، ونائب أمين عام مجلس الدولة دينغ شيانغ يانغ، ونائب وزير الخارجية تشانغ مينغ، ونائب وزير المالية ليو وي، ونائب رئيس دائرة تطوير المعدات للجنة العسكرية المركزية ليو شنغ، وعدد من المسؤولين.