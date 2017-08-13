ضبط 5000 سلعة فاسدة بالوجه

واس – فجر

نفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة الوجه حملات تفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية وحملات رقابية على محلات بيع الذهب والمجوهرات .

وأوضح مدير الفرع محمد بن صالح البلوي , أن الفرع ومن خلال حملاته الرقابية المكثفة والمتواصلة على المحال والمنشآت التجارية ضبط أكثر من 5000 سلعة فاسدة ومنتهية الصلاحية إلى جانب مواد كهربائية وعطورات مغشوشة وسلع تحمل رموز مخالفة لتعاليم ديننا الحنيف , وتم إتلاف الكميات المضبوطة بمشاركة بلدية محافظة الوجه .

وأشار البلوي إلى أن الفرق الرقابية الميدانية قامت خلال الفترة الماضية بجولات مكثفة على عدد من المواقع التجارية في محافظة الوجه لضبط المخالفات التجارية ومباشرة البلاغات والتحقق من سلامة المواد المعروضة أمام المستهلكين .