“بلدي جازان” يناقش حلول فك الاختناقات المرورية بالمدينة

متابعات – فجر

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان، اجتماعه الواحد والعشرون برئاسة رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان الأستاذ أحمد بن أبو شملة حكمي، وبحضور نائب الرئيس الأستاذ وليد بن جيلان محه وأمين المجلس البلدي أ.أنور بن حسين حكمي وجميع أعضاء المجلس البلدي، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمجلس ، حيث افتتح رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان بالرفع لمقام خادم الحرمين الشرفين بالشكر والعرفان على اعتماد اللائحة المالية للمجالس البلدية كما رفع الشكر أيضا لي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على اعتماد اللائحة المالية للمجالس البلدية .

حيث بعد ذلك ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات التي تحقق المصلحة العامة حيث كان ابرز ما تم مناقشته الدراسة المقدمة من عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة م. ماجد بن حسن موسى الشوكاني بجامعة جازان بشأن فك الاختناقات المرورية بمدينة جازان حيث استمع المجلس للدراسة وعليها أقر المجلس بعقد ورشة عمل مع جميع الجهات الحكومية المشتركة وعرض الدراسة المقدمة من عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة جازان ، كما أقر المجلس الرفع لمعالي وزير الشئون البلدية والقروية باعتماد مشروع إنشاء مختبر مركزي خاص بأمانة المنطقة للمواد الغذائية ليخدم ستة وعشرون بلدية مرتبطة بها.

وأيضاً أقر المجلس عمل استبيان لدراسة احتياجات المواطن من الخدمات، كما اطلع المجلس على التقارير الواردة من قبل أمانة منطقة جازان واتخذ عليها الإجراءات المناسبة.