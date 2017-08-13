أمانة الرياض تستعد مبكراً لعيد الأضحى المبارك بأسواق ومسالخ مؤقتة

الرياض – فجر

انطلقت أعمال وتجهيزات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى المبارك للعام 1438 هـ، والذي تقوم وتشرف عليه أمانة منطقة الرياض، بتوجيه كريم من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه “يحفظهما الله” ودعم من معالي أمين منطقة الرياض، ومتابعة ميدانية من سعادة وكيل الأمين للخدمات.

وقال الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض والمشرف على البرنامج الموسمي لعيد الأضحى المبارك أن البرنامج أحد المبادرات الداعمة لخدمة العاصمة الرياض وسكانها ضمن برنامج تعزيز الجوانب الاجتماعية والخدمية في مثل هذه المناسبات، منوها بدور المواطن والمقيم في انجاح البرنامج الموسمي لعيد الأضحى المبارك والاستفادة من تلك الخدمات التي وفرتها الأمانة من مسالخ نظامية ومسالخ متنقلة وأسواق رئيسية للأغنام وأسواق مؤقتة، مع توفير خدمات ضيافة في تلك المسالخ.

وأشار الدكتور الدوسري إلى أن البرنامج الموسمي يهدف إلى تسهيل ذبح الأضاحي على سكان العاصمة، من خلال منظومة عمل متكاملة، مكونة من مسالخ نظامية رئيسية يبلغ عددها سبعة مسالخ، وأسواق لبيع الماشية ثابتة ومؤقتة، بالإضافة إلى مسالخ مؤقتة موزعة على أرجاء العاصمة. كما يشمل البرنامج الترخيص للسماح للمطابخ بالذبح بعد تطبيق الاشتراطات الصحية، ثم خطة إصحاح بيئي ترتكز على التخلص الآمن من الفضلات والجلود، وعمليات رش مستمرة بالمبيدات لأماكن محددة لمنع أي انتشار للحشرات.

وأكد المشرف العام على البرنامج الموسمي لعيد الأضحى المبارك أن العمل على البرنامج مستمر منذ أكثر من شهرين من خلال فرق عمل تدرس كل الملاحظات السابقة، وعمليا يبدأ العمل بالبرنامج من يوم 5 ذي الحجة حيث تم تجهيز كافة المسالخ النظامية، كما تم البدء في الترخيص للمطابخ، وتجهيز مواقع الأسواق المؤقتة وتجهيزها بكافة الخدمات، بالإضافة إلى أنه تم تجهيز المسالخ المؤقتة على مختلف أرجاء العاصمة، دعمت بكافة التجهيزات والمياه، والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى الحراسات ومواقع الضيافة. واختيار المواقع يخضع لمعايير مثل البعد عن الأسواق الثابتة، الكثافة السكانية في المنطقة أو الحي، أن يكون السوق على خطوط رئيسية بحيث لا يسبب اي ازدحام مروري.

ولفت الدكتور الدوسري إلى أن من ضمن خدمات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى المبارك توفير خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وكبار السن، مع توفير عمالة للتنزيل والتحميل، داعيا أهالي الرياض الى الاستفادة من البرنامج الذي وضعت له الأمانة كافة الإمكانيات البشرية والفنية والمادية، وذلك لخدمة سكان العاصمة، ومرحبا في الوقت نفسه بتلقي أي استفسارات أو ملاحظات على رقم مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض 940، ومؤكدا على الشراكة المؤملة مع المواطن والمقيم في مدينة الرياض التي من شأنها تعزيز ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.