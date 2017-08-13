سعود الطبية تُنهي معاناة طفلة من انحراف العمود الفقري

متابعات – فجر

أنهت مدينة الملك سعود الطبية معاناة طفلة تبلغ من العمر 11 عام، بعد أن كانت تعاني من انحراف شديد في العمود الفقري بلغت 80 درجة، حيث عرقل نموها، وحُرمت المشي بشكل طبيعي.

ونجحت المدينة من خلال فريق طبي متخصص في جراحات العمود الفقري، بقيادة الاستشاري معتصم عبيدات، بإجراء جراحة نادرة ومعقدة، تمكنت خلالها من تقويم العمود الفقري للطفلة، وأوضح الفريق الطبي، أن الحالة لوحظت من قبل أهلها بوجود انحراف يعرقل نموها، حيث بلغ 80 درجة نحو الجانب الأيسر، أعاقها المشي وممارسة الحياة الطبيعية.

وأشار الفريق الطبي، إلى أن العملية تكللت بالنجاح، حيث تم تقويم العمود الفقري، واستطاعت الطفلة النهوض والمشي في ثالث يوم لها بعد نجاح العملية.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية لها سجل بارز في مجال جراحات العمود الفقري، وتُعد مرجعاً في التعامل مع مثل هذه الحالات.