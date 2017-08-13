مركز المعلومات الوطني يستأنف المرحلة التقنية الثانية لحجاج ماليزيا في مطار كولالمبور

استأنف مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية المرحلة التقنية الثانية من مبادرة تسجيل بيانات الحجاج الماليزيين في مطار كولالمبور عبر تجهيز وإدارة ١٢ محطة متنقلة لتسجيل بيانات الحجاج قبل مغادرتهم بلادهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.

ويستهدف مركز المعلومات الوطني في المرحلة الثانية اكثر من ٩٠٠ حاج وحاجة ماليزية ومن ضمنهم مسؤولين رفيعي المستوى من مملكة ماليزيا عبر ٣ رحلات جوية ، وذلك لخدمتهم بإتاحة وتجهيز محطات الحقائب المتنقلة لفريق العمل المشارك على مدار الساعة وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني والمعلوماتي لتمكينهم من تسجيل بيانات الحجاج الماليزيين من بصمات وصور ومعلومات جوازات السفر والذي بدوره يقلص فترة انتظار الحجاج بالمنافذ الجوية بالسعودية من ٣ ساعات الي اقل من ٢٠ دقيقة لكل رحلة على حده ، مما يخفف على منافذ الدخول تكدس الرحلات خلال موسم الحج وتوفير افضل الخدمات لضيوف الرحمن من دول أخرى.

وكان مركز المعلومات الوطني سبق وأن اطلق مبادرته التقنية مطلع الاسبوع المنصرم للحجاج الماليزيين بمطار كولالمبور وحققت نتائج ايجابية شجعت المسؤولين الماليزيين على الاستمرار قدما ً في اكمال هذه التجربة الدولية وطلب اكمال مرحلتها الثانية ومن ثم تقييمها لاحقا وتعميمها في مواسم الحج العمرة خلال السنوات القادمة.

ويعمل مركز المعلومات الوطني على تنفيذ المبادرة التقنية مع شركاء استراتيجيين من المملكة ومملكة ماليزيا لإنجاحها وفق اهدافها المرسومة لها ووفق توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلي العناية بضيوف الرحمن من مختلف دول العالم ، وبهذه المناسبة قدم مركز المعلومات الوطني شكره وتقديره لمسؤولي الدولة الماليزية الشقيقة عبر تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتطبيق هذه المبادرة وما تجده من دعم ومساندة على اعلى المستويات ، والذي بلا شك كان له اثره في أن تكون مملكة ماليزيا الدولة الاولى في تطبيق هذه التجربة.

يذكر ان المحطات المتنقلة لتسجيل المسافرين تحتوي على ماسحات بصمات وكاميرات لالتقاط صور الوجه وجهاز لا بتوب ملحق بها لتسجيل العمليات الياً ، اضافة الي تزويد فريق العمل بقارئات تأشيرة للتحقق من تأشيرات الحجاج آلياً.

من جهة أخرى عبر نائب وزير النقل الماليزي السيد عزيز عن بالغ شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على اتاحة الفرصة لمواطني ماليزيا لتطبيق التجربة الاولى على حجاج ماليزيا وتسهيل خدمات تسجيل بياناتهم في مطار كولالمبور مما يسهل عليهم اجراءات دخولهم عن وصولهم لمنافذ الدخول بالمملكة .

وقال أن الجميع ممتن لهذه الخدمات التي نأمل استمرار تقديمها لموسمي الحج والعمرة وعلى مدار العام.