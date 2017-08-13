مقطع فيديو يكشف مرتكبي واقعة تكسير عدة مركبات لسرقتها في حي العريجاء بالرياض

متابعات-فجر

تمكن رجال شرطة منطقة الرياض من القبض على 6 أشخاص لقيامهم بتكسير زجاج عدة مركبات متوقفة بحي العريجاء بقصد السرقة.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض, تلقت بلاغاً يفيد عن قيام مجموعة من الأشخاص بتكسير زجاج عدة مركبات متوقفه بحي العريجاء بقصد السرقة و ارتكاب الفرار, وقد وثق المبلغ الحادثة بمقطع فيديو (تم تداوله) وبالانتقال للموقع وتحليل المقطع وجمع المعلومات ظهر الجناة وهم يستقلون مركبة من نوع جمس .

بناءً عليه تم تعميم أوصاف المركبة محل الاشتباه وإقامة نقاط التفتيش الثابته و المتحركة ومراقبة الطرق العامة, و بتوفيق من الله تم رصد المركبة في وقت لاحق حيث تم في حينه إغلاق جميع مخارج الطريق و محاصرة المركبه واجبار قائدها على الوقوف وضبطه ومرافقيه (خمسة مواطنيين احدهم حدث ) و تسليمهم لمركز الشرطة المختص ، و بسماع أقوالهم اقروا قيامهم بما نسب اليهم .

جرى إيقافهم و إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص.