القبض على مواطن متهم بسرقة المنازل بالبكيرية

متابعات -فجر

تمكن رجال شرطة البكيرية من القبض على مواطن متهم بسرقة المنازل والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

ومن جانبه ،صرح الناطق الإعلامي لشرطة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن شرطة محافظة البكيرية تلقت بلاغات عن تعرض عدد من المنازل للدخول والسرقة وعلى الفور شرعت فرق البحث والتحري بجمع المعلومات اللازمة والربط بين الإفادات المتوفرة وتتبع الأسلوب الإجرامي لتلك السرقات لتسفر هذه الجهود بحمد الله عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر موضحاً بأن المتهم عمد إلى الدخول لتلك المنازل وبعثرة محتوياتها والإستيلاء على مبالغ مالية و مصوغاتٍ ذهبية و أجهزة هاتفٍ جوال .

وقد أقر عند سماع أقواله بما نسب إليه ليتم إيداعه التوقيف وإحالته إلى دائرة النيابة العامة لإستكمالإجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص.