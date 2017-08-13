خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده

واس_فجر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه و اسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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