تعليم الباحة يودع أكثر من مليوني ريال في حسابات الطلاب

متابعات_فجر

أودعت الإدارة العامة للتعليم بالباحة, إعانات الطلاب والطالبات بأكثر من مليوني ريال في حسابات المستفيدين, وذلك لشهري شوال وذي القعدة بعد أن استكملت إدارة خدمات الطلاب مسيرات الصرف اللازمة .

وأوضحت الإدارة, أن الإعانات تشمل طلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين, داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المبالغ أو مراجعة إدارة الشؤون المالية بالإدارة لاستلام مستحقاتهم .

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