إدارة المساجد بمكة المكرمة تجهز 61 مسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى

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جهزت إدارة المساجد التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة , 61 مسجداً مابين جامع ومسجد ومصلى لأداء صلاة عيد الأضحى .

وأوضح مدير إدارة المساجد بمكة المكرمة الشيخ سعيد بن عبدالرزاق الزهراني أنه تم تزويد جميع هذه المساجد والمصليات بالفرش اللازم والمياه و فحص الإنارة والتكييف والصوتيات و تعميد أئمة هذه المساجد ومؤذنيها بالتواجد قبل الصلاة بفترة كافيه , مشيرا إلى أنه من ضمن تلك المصليات جامع الأميرة حصة بحي الرصيفة وجامع نصير بحي الإسكان و جامع الأميرة فهده في حي النسيم وجامع بن عبيد في حي الششه و جامع الخليفي بحي العزيزية الغربية وجامع السيدة عائشة بحي العمرة و جامع الحل بجعرانة المقيات و جامع بن لادن بحي الحفاير و جامع الكعكي بحي الطندباوي .