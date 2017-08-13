الأمن الباكستاني يعتقل أربعة إرهابيين

متابعات_فجر

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية اليوم أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن أجهزة الأمن نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية، وتمكنت من اعتقال أربعة إرهابيين من قطار ركاب قادماً من مدينة كراتشي أثناء توقفه في محطة القطارات بمدينة مولتان كبرى مدن جنوب إقليم البنجاب.

وأضاف أنه تم نقل المعتقلين الأربعة إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم، وذلك بعد مصادرة الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزتهم.

وكشف عن أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في إقليم البنجاب، ولكن أجهزة المخابرات الباكستانية رصدت المخطط وأرشدت قوات الأمن لاعتقالهم.