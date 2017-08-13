الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 5مناطق بالمملكة

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان ومرتفعات نجران ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة ، تبوك ،تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار في حين تبقي السماء غائمة الى غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة مع فرصة لتكون السحب الركامية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزئين الاوسط و الجنوبي، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .