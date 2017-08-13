مشروب صحي للتخلص من آلام العظام

متابعات – فجر :

عندما تعاني من ألام العظام تلجأ إلي الأسبرين ولكن اليوم نركز علي العلاجات الطبيعية التي تم تجهيزها خصيصاً لعلاج ألام العظام والمفاصل لأن الألم مصدره العظام ومن الأرجح انه قادم من المفاصل والأنسجة المحيطة به . توجد العديد من الأسباب المحتملة وراء الشعور بألم العظام ومنها هشاشة العظام، الإصابات المتكررة، الخمول، الضعف، وضعية خاطئة، وأيا كان السبب فهو يؤدي إلي ألم حاد مع كل خطوة تقوم بها حتي لو كانت خطوة بسيطة . وقبل اللجوء إلي وصفات الأدوية تحتاج إلي البحث عن العلاجات المنزلية الفعالة وفيما يلي مجموعة من العلاجات المنزلية للتخلص من ألام العظام وتشمل القائمة مسكنات طبيعية بإستخدام الأعشاب الفورية والعناصر المنزلية المتوافرة في منزلك بسهولة .يمكنك البدء في علاج ألام العظام اليوم بإستخدام هذه المكونات كل ما تحتاج إليه الماء ومسحوق كلوريد المغنسيوم وهو عنصر متاح في جميع الصيدليات من السهل العثور عليه مكونات الخليط :1 لتر ماء وتركه حتي يغلي .رفع الماء المغلي من علي درجة الحرارة وتركه يبرد حتي يصل إلي درجة حرارة الغرفة مع تقليب 33 جرام من مسحوق كلورد المغنسيوم حتي يذوب المسحوق تماماً وشرب وفقاً للكميات الواردة أدناه .كيفية الإستخدام :لا يجب تناول مسحوق كلوريد المغنسيوم من قبل أي شخص تحت سن العاشرة وإليك الكميات اللازمة حسب الأعمار المختلفة :هذا المشروب يمكنك إرداجه في روتين يومك في الصباح بإنتظام لتمتع بهذه الفوائد والقضاء علي ألام العظام والمفاصل .الخلطات الطبيعية لعلاج ألام العظام :1.الملح :الملح من العلاجات التقليدية لعلاج ألام العظام من خلال تجهيز حمام الملح للإسترخاء. لأن الملح يحتوي علي نسبة عالية من المغنسيوم والكبريتات التي يتم إمتصاصها بسهولة من خلال الجلد لتوفير الإغاثة السريعة والفورية من ألام العظام . يمكنك إضافة كوبين من الملح في ماء ساخن ونقع بداخلها لمدة 20 دقيقة علي الأقل وبدلاً من حمام الملح يمكنك التطبيق المباشر للملح علي الجلد أو خلط الملح مع اللافندر أو الزيوت الأساسية الأخري .2. الكركم والزنجبيل :يحتوي الكركم علي مادة الكركمين وهو مركب عضوي قوي مضاد للإلتهابات ومن المعروف ان الزنجبيل يمتلك خصائص علاجية عديدة لديها قدرة علي كبح الإستجابة المناعية للألم العظام .. الجمع بين هذه الأعشاب يقدم لك الكثير من الفوائد الصحية. ببساطة طحن حوالي نصف معلقة صغيرة من الزنجبيل الطازج مع الكركم إلي 2 كوب ماء مغلي وتركه لينضج علي النار لمدة 10 – 15 دقيقة وبمجرد أن يصل الشاي إلي القوة المطلوبة قوم بتصفية الأعشاب مع التحلية بالعسل أو الستيفيا للتمتع بتناوله بسهولة .3. زيت الزيتون :يحتوي زيت الزيتون علي الدهون الصحية .و يعد من أفضل الزيوت الصحية التي يتم إستخدامها في الطهي اليومي .و لكي تحصل علي أقصي إستفادة من زيت الزيتون يجب ان تبحث عن زيت الزيتون البكر الممتاز . يتم الإعتماد علي زيت الزيتون في الكثير من الإستخدامات الصحية علي أنه من المسكنات . يفضل التحدث مع طبيك اولاً قبل التوقف عن إستعمال أي أدوية . و قد يكون من المدهش بالنسبة لك أن تعلم بأن ما تأكله له تأثير كبير علي صحتك و الطريقة التي تشعر بها .. يمكنك إضافة زيت الزيتون إلي السلطة أو عند سلق الخضار و بذلك يساعد في التخلص من ألام الظهر و المفاصل .4. أوراق الهندباء :الهندباء من الأعشاب الممتازة التي تحتوي علي الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ج، فيتامين أ وهما إثنين من العناصر الغذائية الهامة لتجديد الأنسجة الضامة في الجسم . ينصح بشرب 2 كوب من الهندباء الطازجة يومياً للشفاء من ألام العظام . ببساطة يتم نقع اوراق الهندباء بداخل كوب ماء مغلي لعمل شاي أوراق الهندباء مع إضافة العسل أو الإستفيا لللتحلية . 5. زيت الكافور :من العلاجات الطبيعية الأكثر شيوعاً علي نطاق واسع هو زيت الكافور ويمكنك شراء المنتج التجاري للحصول علي الفوائد المطلوبة أو عمل وصفة تخفيف ألام العظام بنفسك في المنزل من خلال خلط زيت الكافور مع العناصر الأخري ومنها زيت جوز الهند، شمع العسل، زيت الكافور، المنثول وتطبيقهم علي أماكن الشعور بالألم .6. الشاي الأخضر :يحتوي الشاي الأخضر علي مضادات الأكسدة و هذه المادة لها تأثير مباشر علي مستويات الإلتهاب في الجسم .وسوف يكون مسئول عن تخفيف الألم الذي تشربه . و أثبتت الدراسات أن تناول كوب من الشاي الاخضر يساعد في تقليل إلتهابات المفاصل .7. الفلفل الحار :يحتوي الفلفل علي فيتامين ج و الذي يعمل كمضاد للسموم .و المواد المضادة للأكسدة و التي تساعد في محاربة أثار الجذور الحرة علي الجسم ، و هذا بدوره يساعد في تقليل الإلتهابات . و بالتالي يحد من الألم الذي تشعر به بسبب إلتهاب المفاصل .قد يكون من الصعب القضاء نهائياً علي أثار الجذور الحرة تماماً و لكن يمكنك القضاء عليها نسبياً بتناول العناصر الغذائية التي تحتوي علي مضادات الأكسدة لتحسين صحتك . و الفلفل عموماً يعطي دفعة فورية منها .8. شاي العرعر :لتحضير شاي العرعر يقترح تجهيز 1 كوب من المياه العذبة وتركها حتي تغلي مع وضع معلقة من مسحوق العرعر المجفف في الكوب بداخلها وتركه ليتم نقعه لمدة 20 دقيقة قبل تصفيتها . شرب 1 كوب من شاي العرعر مرتين في اليوم مع إضافة العسل لمزيد من الطعم .9. عصير العنب والبكتين :مزيج من البكتين موجود في الخلايا النباتية كما أن عصير العنب فعال جداً للأشخاص الذين يعانوا من ألام العظام . عصير العنب غني بالمواد المضادة للأكسدة من بينها الأنثوسيانين التي لها تأثير جيد علي حد الإلتهابات . ويعتقد أن البكتين يساعد في تقليل تراكم السوائل في المفاصل الذين يعانوا من إلتهاب المفاصل .من الأفضل شراء البكتين من متجر صحي أو الاطعمة الطبيعية للحصول علي أفضل جودة . تأكد من تحديد البكتين الخالي من MGS وغيرها من المواد المضافة . خلط 1/2 كوب من عصير العنب مع 2 ملاعق طعام من البكتين وإضافة الماء إذا لازم الأمر . يمكنك شربه مرتين يومياً لمدة 6 أسابيع للحد من تخفيف الأعراض .10. العرقسوس :يحتوي العرقسوس علي الكثير من الستيرويدات الطبيعية الموجودة في الجسم وتقليل الإلتهابات . يقلل العرقسوس من تأثير الجذور الحرة التي تتسبب في ألام العظام ويمنع إنتاج الإنزيم المسبب لإلتهاب العظام. يدعم العرقسوس إطلاق الجسم من هرمون الكورتيزول الذي يقمع النظام الغذائي وتخفيف ألام العظام .11. بذور الكتان :بذور الكتان غنية بأحماض أوميغا 3 التي تدعم نظام مناعة قوية ولكن هل تعلم انه يساعد في الحد من إلتهابات العظام. بذور الكتان واحدة من أفضل المصادر النباتية الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مما يجعله عنصر مناسب لمرضي العظام .12. الكمادات الباردة والساخنة :الكمادات الباردة والساخنة من الطرق الشائعة لتقليل ألام العظام . يمكنك تطبيق الكمادات الباردة او الساخنة علي المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة. وإتبع خطوة فورية بكمادات الثلج حتي يذوب الثلج تقدم لك الإغاثة الفورية .