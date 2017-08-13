” مدني المدينة” يسيطر على حريق هائل بمحلات تجارية قبل وصوله إلى محطة وقود

متابعات – فجر :

أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أمس الأربعاء، وردنا بلاغ يفيد بوقوع حادث حريق في ٤ محلات تجارية على طريق المطار بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني تساندها الآليات الثقيلة مدعومة بصهاريج من الأمانة ومصلحة المياه، حيث عملت الفرق على السيطرة على الحادث وحصره ومنعه من الانتشار والوصول إلى محطة وقود ملاصقة للمحلات التجارية.وأضاف أن الحريق اقتصر على محلين تجاريين للأدوات الصحية والكهربائية ومحلين للمفروشات، وما زالت فرق التحقيق والأدلة الجنائية تعمل في الموقع لتحديد أسباب الحادث، ولم تكن هناك إصابات ولله الحمد.