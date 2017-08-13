رئيس الوزراء اليمني يؤكد عزم حكومته على استعادة العاصمة صنعاء من قبضة الانقلابيين

متابعات – فجر :

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر اليوم عزم الحكومة الشرعية في اليمن وإصرارها على استعادة العاصمة صنعاء وتحريرها من قبضة الميليشيا الانقلابية.

وناقش خلال لقاءه اليوم وزير الدولة اليمني أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل، الجهود المبذولة لدعم الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في معركة الحفاظ على الدولة والدفاع عن المشروع الذي اتفق عليه كل اليمنيين في مخرجات الحوار الوطني.

وأشار بن دغر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن الانتصارات التي حققها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات بمساندة قوات التحالف العربي أضعفت العدو وأصبحنا على مشارف نصر قريب يحقق تطلعات الشعب اليمني.