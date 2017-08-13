الخارجية السودانية تعثر على جثة السفير الروسي في منزله بالخرطوم

متابعات – فجر :

عُثر على السفير الروسي في السودان، ميرغاياس شيرينسكي، جثة داخل منزله في الخرطوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السودانية.

وقالت الوزارة إن “السفير الروسي توفي هذا المساء في منزله في الخرطوم” من دون تحديد سبب الوفاة.

وقالت مصادر لقناة “العربية” إن السفير الروسي في الخرطوم عثر عليه غارقاً في حوض السباحة بمنزله.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إنه لم يتضح حتى الآن سبب الوفاة لكن من المعلوم أن شيرينسكي كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

وعبرت وزارة الخارجية السودانية عن تعازيها لروسيا في بيان أشادت فيه بجهود شيرينسكي الدبلوماسية.

وقال مسؤول كبير في الشرطة السودانية، طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس، إنه وفقاً للعناصر الأولى من التحقيق فقد تم استبعاد فرضية حصول جريمة قتل. وأضاف المسؤول أن “السفير الروسي توفي بينما كان يسبح في حوض السباحة بمنزله”.

وأشارت الشرطة وممثلو السفارة الروسية إلى أن جثة السفير نُقلت إلى المشرحة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، وفاة السفير الروسي لدى السودان، داخل مقر إقامته في العاصمة الخرطوم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “يؤسفنا أن نعلمكم بوفاة ميرغاياس سوفيتش شيرنسكي، سفير روسيا في السودان في 23 أغسطس، داخل مقر إقامته في العاصمة السودانية الخرطوم”.

وصرح ممثل السفارة الروسية في السودان لروسيا اليوم أن السفير الروسي توفي داخل منزله في الخرطوم إثر نوبة قلبية.

وكان شيرينسكي يتحدث اللغتين العربية والانجليزية، وتم تعيينه سفيراً بالسودان في ديسمبر/كانون الأول 2013. وكان في السابق سفيراً لروسيا لدى رواندا بين عامي 2006 و2013.