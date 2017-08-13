مصرع حاجة إثر سقوطها من مبنى سكني بالمدينة المنورة

متابعات – فجر :

لقيت حاجة مصرعه من دولة غانا أمس (الأربعاء)، بعد سقوطها من الدور الثاني لمبنى سكني بشارع أبي ذر شمال الحرم النبوي الشريف.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن الحادث وقع فجر أمس عندما سقطت المرأة، وهي في العقد السابع من العمر، من المبنى، حيث تم نقلها للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وتوفيت لاحقاً بالمستشفى. وأشارت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة أن المبنى الذي وقع فيه الحادث يخضع لمتطلبات واشتراطات السلامة، ومصرح له من لجنة الإسكان، ومتابَع من قبل فرق الإشراف الوقائي بالدفاع المدني.