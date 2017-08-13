ليفربول يتأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا بالفوز برباعية على هوفنهايم

متابعات – فجر :

حقق فريق ليفربول فوزاً عريضاً على ضيفه هوفنهايم بنتيجة 4-2 في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أفتتح إيمري كان النتيجة لليفربول في الدقيقة 10 من الشوط الاول.ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 18 ، ثم عزز إيمري كان النتيجة للريدز بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 21.ثم قلص مارك أليكسندر أوث النتيجة لهوفنهايم بهدف الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الرابع في الدقيقة 63.ثم سجل ساندرو واغنر الهدف الثاني لهوفنهايم في الدقيقة 79.وبهذا الفوز سيتأهل ليفربول لدور المجموعات بدوري الابطال بعد تفوقه في مجموع المباراتين على ليفربول بنتيجة 6-3 ، بعد ان فاز ذهاباً 2-1.