“الجيش العراقي” يعلن استعادة السيطرة على 5 قرى لقضاء تلعفر

متابعات – فجر :

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية اليوم عن تحرير خمس قرى والسيطرة على سلسلة جبال, وتقاطع طريق مهم في قضاء تلعفر غربي الموصل في رابع يوم لمعركة تحرير القضاء من سيطرة تنظيم داعش الإرهابية.

وذكر بيان خلية الإعلام ” أن قطعات فرقة المشاة 15 التابعة للجيش العراقي حررت اليوم, قرى شيخ إبراهيم وعين الواح وحمرة العرب, وفرضت سيطرتها على سلسلة جبال شيخ إبراهيم غرب ناحية المحلبية غرب تلعفر”.

وأعلنت في بيان منفصل عن نجاح قطعات فرقة المشاة 16 التابعة للجيش بتحرير قريتي العاشق الأولى والثانية, والسيطرة على تقاطع طريق الكسك باتجاه المحلبية .