البريد السعودي يصدر طابعاً توثيقياً لمبايعة سمو ولي العهد

واس – فجر

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طوابع تذكارية لتاريخ وتوثيق مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مضافة لها عبارة “نبايعك على السمع والطاعة” في 3 طوابع، اثنان من فئة ريالين، إضافة إلى بطاقة من فئة خمسة ريالات.

وتهدف مؤسسة البريد السعودي إلى إصدار وتوثيق المناسبات الوطنية من خلال إصدار الطوابع التذكارية التي ترصد وتوثق الأحداث التاريخية والمناسبات الوطنية، بوصف الطابع وسيلة من وسائل الاتصال العالمية التي تنتشر بين مختلف دول وشعوب العالم.